Trotz des erneuten Corona-Lockdowns können viele Burgen im Dahner Felsenland weiter besucht werden. Nach Angaben der Verbandsgemeinde sind das in erster Linie die Ruinen.

Frei zugänglich sind beispielsweise die Burgruinen Neudahn und die Ruine Blumenstein in Schönau. Auch die Burg Lemberg bei Pirmasens ist für Besucher geöffnet. Nicht zugänglich ist dagegen die Ruine Drachenfels bei Busenberg. Bis voraussichtlich Ende März kommenden Jahres wird dort gebaut. Die Sanierungsmaßnahmen an der Wegelnburg in Nothweiler verzögern sich. Daher bleibt sie bis zum Sommer weiter gesperrt. Die Burg Altdahn ist während des Winters auch geschlossen. Sie öffnet wieder am 1. April. Wegen des aktuellen Lockdowns geschlossen bleiben muss nach Angaben der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland die Burg Berwartstein.