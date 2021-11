Corona-Infizierte müssen Kontakte selbst benachrichtigen

per Mail teilen

In der Südwestpfalz, im Donnersbergkreis und im Kreis Kusel müssen Corona-Infizierte ihre Kontaktpersonen ab sofort selbst informieren. Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter seien überlastet, heißt es von den Behörden.

Wer positiv auf das Corona-Virus getestet wird, muss demnach die Menschen darüber in Kenntnis setzen, die er oder sie in den zwei Tagen vor dem positiven Test beziehungsweise vor den ersten Symptomen getroffen hat. Hintergrund ist, dass nach Angaben der Kreisverwaltung die Situation im Gesundheitsamt wegen der derzeit hohen Fallzahlen sehr angespannt ist. Daher könnten die Mitarbeiter die Anrufe nicht länger übernehmen. Anders ist es bei einem Corona-Fall in einer Schule oder Kita. Da ist weiterhin das Gesundheitsamt für die Kontaktverfolgung zuständig.

Auch Donnersbergkreis stellt Kontaktverfolgung um

Das Gesundheitsamt im Donnersbergkreis hat nach eigenen Angaben momentan 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Belastung sei sehr hoch und es könnten nicht mehr alle Aufgaben bewältigt werden. Deshalb stelle das Gesundheitsamt ab sofort auf die Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz um. Menschen, die positiv auf Corona getestet werden, sind somit verpflichtet enge Kontaktpersonen selbst zu benachrichtigen. Dafür verteilt das Gesundheitsamt Donnersberg ein entsprechendes Informationsblatt. Außerdem müssen Corona-Infizierte die Namen ihrer Kontakte ans Gesundheitsamt übermitteln.

Als enge Kontaktpersonen gelten zum Beispiel die Menschen, mit denen Infizierte für einen Zeitraum von mehr als zehn Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern Kontakt hatten - ohne das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Eigenverantwortung auch für Corona-Infizierte im Kreis Kusel

Der Kreis Kusel übergibt die Kontaktverfolgung ebenfalls in die Hände der Infizierten. Auch dort könne das Gesundheitsamt die individuelle Benachrichtigung nicht mehr leisten, teilte eines Kreis-Sprecherin mit. Wer positiv auf Corona getestet wurde, müsse sich außerdem eigenständig und ohne Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne begeben. Gleiches gelte für enge Kontaktpersonen.

Wegen der hohen Infektionszahlen hatte das Gesundheitsamt für Stadt und Kreis Kaiserslautern nach eigenen Angaben bereits Anfang Oktober die Kontaktverfolgung umgestellt.