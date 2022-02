Mehr als 50.000 Corona-Fälle

Die Zahl der Corona-Fälle in der Westpfalz hat seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren die 50.000er-Marke geknackt. Die meisten Infizierten gab es bislang im Landkreis Kaiserslautern. Genau 50.168 Corona-Fälle wurden in den vergangenen zwei Jahren in den sieben Städten und Landkreisen der Region verzeichnet. Im Vergleich zum Vortag sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes erneut 1.404 Infizierte dazugekommen. Mit 12.464 stammen die meisten Fälle aus dem Landkreis Kaiserslautern, der von allen Kommunen in der Westpfalz allerdings auch die meisten Einwohner hat.