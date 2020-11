In der Westpfalz hat es nach Angaben der Gesundheitsämter am Wochenende mindestens 154 neue Corona-Fälle gegeben. Das Gesundheitsamt Kaiserslautern gab aber für den Sonntag keine Zahlen für die Stadt und den Kreis bekannt. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt Kaiserslautern, dass ein Mensch in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben ist. 40 Neuinfektionen gab es am Wochenende im Donnersbergkreis, 29 in Kusel und 43 in der Südwestpfalz. In den Städten Pirmasens und Zweibrücken sank der Inzidenzwert laut dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz auf knapp unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. Damit liegen beide Städte als einzige Kommunen im Land in Corona-Warnstufe Orange. Unterdessen teilte der Zweibrücker Oberbürgermeister, Marold Wosnitza, mit, dass im Cityoutlet ein Impfzentrum entstehen soll. Dieses öffne voraussichtlich Mitte Dezember und sei dann für alle Menschen in der Stadt und in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zuständig.