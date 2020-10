per Mail teilen

Am Wochenende galt im Kreis Kaiserslautern zeitweise die höchste Corona-Warnstufe Rot. Auslöser war, dass das US-Militär Corona-Infektionen für mehrere Tage gebündelt gemeldet hatte - das hatte die Statistik verfälscht.

Der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister (CDU) hat nach eigenen Angaben in Gesprächen mit den Streitkräften darauf hingewiesen, dass die Laborbefunde tagesaktuell an das Gesundheitsamt übermittelt werden müssen. Sonst könnten sich solche Fehler wie am Wochenende jederzeit wiederholen.

Amerikanische "Einwohner" verfälschen Statistik

Außerdem gebe es in der Statistik ein weiteres Problem: Die etwa 50.000 in der Region Kaiserslautern lebenden US-Streitkräfte und ihre Angehörigen werden nicht als Einwohner des Kreises oder der Stadt Kaiserslautern geführt - sie zählen aber bei den Infektionszahlen dazu. Auch das verfälsche die Corona-Statistik. Ab sofort sollen die in der Regionen lebenden Streitkräfte und ihre Angehörigen deshalb als Einwohner mitberücksichtigt werden.

US-Militär meldet Corona-Infektionen gebündelt nach

Die Zahl der Infizierten war am Wochenende sprunghaft angestiegen, weil das US-Militär zahlreiche vergangene und aktuelle Corona-Infektionen der vergangenen 14 Tage auf einmal nachgemeldet hatte. Wegen dem hohen Anstieg innerhalb kürzester Zeit, sprang die Warnstufe für den Kreis Kaiserslautern auf Rot. Landrat Leßmeister hatte daraufhin gefordert, die Warnstufe wieder herabzusetzen, weil es sich bei den aktuellen Fallzahlen um fehlerhafte Statistiken handele. Nach Angaben der Kreisverwaltung hat das Land die Warnstufe inzwischen wieder auf Orange korrigiert.

Landstuhl und Ramstein "Hotspots"

Die Corona-Warnstufe Orange tritt in Kraft, wenn über fünf Tage mehr als 35 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Kaiserslautern wurden vor allem Gastronomiebetriebe in den Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach als sogenannte "Hotspots" lokalisiert. Dort sollen sich insbesondere Angehörige der US-Militärgemeinde in den vergangenen Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Für Amerikaner gelten gleiche Corona-Regeln

Grundsätzlich gelten für die Amerikaner in der Region die gleichen Corona-Regeln wie für Deutsche. Jeder, der aus den USA oder einem anderen Risikogebiet einreist, wird für zwei Wochen in Quarantäne geschickt, selbst bei einem negativen Testergebnis. In diesem Fall sind die Amerikaner sogar strenger, als es die deutschen Vorgaben vorsehen.