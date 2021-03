Keine Veranstaltungen, kaum Infostände, keine Aktionen vor großen Firmen. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl müssen in diesem Jahr neue Wege gehen - zum Beispiel im Wahlkreis Kaiserslautern 2.

Wahlkämpfe sind die Zeit, in denen Politikerinnen und Politiker mit Bürgerinnen und Bürgern besonders intensiv zusammen kommen. In diesem Jahr macht Corona den Wahlkämpfenden aber einen Strich durch die Rechnung.

Nicht zu übersehen: Wahlkampf in Kaiserlautern. SWR

Wahlkämpfende können kaum Bürger in Kaiserslautern treffen

"Die Pandemie hat zu einer recht großen Planungsunsicherheit geführt", sagt CDU-Landtagskandidat Norbert Herhammer. "Vor allen Dingen war mir als Herausforderer die Möglichkeit genommen, mit größeren Menschengruppen zusammenzutreffen, da Veranstaltungen nicht erlaubt waren." Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Wansch kennt das Problem. "Die größere Herausforderung in diesen Corona-Zeiten ist, die Menschen im Wahlkreis direkt zu erreichen." Auch Lea Siegfried (Grüne), Christian Kopp (FDP) und Dirk Bisanz (AfD) vermissen den direkten Kontakt zu den Wählern.

Facebook und Instagram statt Plausch am Wahlstand

Deshalb setzen die Kandidierenden im Wahlkreis Kaiserslautern 2 verstärkt auf einen Wahlkampf im Internet. Einige verfügen über eigene Internetseiten und treten bei Instagram und Facebook in Erscheinung, andere nutzen vor allem die schon bestehenden Seiten ihrer Partei.

"Social Media bietet die Möglichkeit auf leichte und lustige Art und Weise Fragen zu beantworten und Themen zu vermitteln", meint die Grüne Lea Siegfried. Auch Christian Kopp von der FDP versucht sich im Online-Wahlkampf, hat mehrfach Live-Gespräche mit zugeschalteten anderen Kandidierenden auf seinen Social Media Kanälen angeboten.

Wahlkampf aus dem Homeoffice: Christian Kopp (FDP). Pressestelle Christian Kopp

Der Landtagskandidat vermisst aber den Dialog mit den Wählerinnen und Wählern. Sie würden zwar unter Postings ihre Likes setzen, aber nur selten kommentieren. "Es ist also eine Information, die ich zur Verfügung stellte." Statt auf einem Flyer oder einem Plakat stünden sie nun im Internet", sagt Kopp.

AfD-Mann Bisanz weist auf einen für seine Partei wichtigen und nicht zu unterschätzenden Vorteil des Online-Wahlkampfes hin. "Der AfD sind finanziell eher engere Grenzen gesetzt, das Internet stellt für uns daher auch preislich eine Alternative dar."

Klassischer Wahlkampf: Norbert Herhammer (CDU) hängt seine Plakate auf. Pressestelle Norbert Herhammer

Wahlkampf mit AHA-Regeln in Kaiserslautern

Trotz allem versuchen die Parteien die Bürger im Wahlkreis Kaiserslautern 2 auch in der realen Welt anzusprechen - natürlich ganz coronakonform unter Einhaltung der AHA-Regeln. Da ist Kreativität gefragt.

Viele Parteien setzen weiterhin auf kleine Flugblätter, die in Briefkästen geworfen werden. Die Grünen legen ihre Informationen auch an einem Stand in der Stadt aus. Die FDP hat aufgrund der aktuellen Lage mehr Plakate als sonst auf den Straßen in Kaiserlautern aufgehängt, die AfD plant jetzt zum Wahlkampf-Endspurt mehrere Zeitungsanzeigen.

Dirk Bisanz (Afd) setzt im Wahlkampf auch auf Plakate. Pressestelle Dirk Bisanz.

Der SPD-Abgeordnete Thomas Wansch berichtet von einem mobilen Wahlstand, mit dem er durch den Wahlkreis zieht. CDU-Kandidat Herhammer sagt, dass er trotz Corona Hausbesuche macht. Dabei setze er auf einen Pizza-Schieber, mit dem er Abstand zu Wählern halte und Visitenkarten überreiche. Bislang habe er so 3.500 Haushalte erreicht.

Thomas Wansch (SPD) ist in seinem Wahlkreis mit einem mobilen Infostand unterwegs. Pressestelle Thomas Wansch.

Wahlkämpfe auch für Parteimitglieder in Kaiserslautern wichtig

Wahlkämpfe schweißen in anderen Zeiten aber auch die Parteimitglieder zusammen. Das gemeinsame Ziel vor Augen, sorgt in vielen Parteien für gute Stimmung, ein Miteinander in der Partei ist angesagt. Aber auch das verhindert Corona.

Viele Kandidierende aus Kaiserslautern haben sich über Videokonferenzen mit ihren Parteifreunden getroffen - aber das ersetzt nun mal keinen persönlichen Kontakt. Alle sprechen davon, dass die Parteimitglieder sie unterstützt haben. Norbert Herhammer von der CDU bringt es aber auf den Punkt: "Es kam keine richtige Wahlkampfstimmung auf." Da kann auch sein politischer Konkurrent Thomas Wansch (SPD) nur zustimmen: "In größerer Runde macht Wahlkampf einfach mehr Spaß."

Das offizielle Wahlkampffoto von Lea Siegfried (Grüne). Pressestelle Janine Escher

Wie geht Wahlkampf in Kaiserslautern nach Corona?

Die Kandidierenden aus dem Wahlkreis Kaiserslautern 2 gehen davon aus, dass sich die Art und Weise des Wahlkampfes in Zukunft verändern wird. "Corona hat dem persönlichen Kontakt einen Mindestabstand verpasst, dafür aber der Digitalisierung einen gehörigen Vorschub geleistet", sagt Dirk Bisanz (AfD). Auch Lea Siegfried (Grüne) meint, dass künftig das Internet im Wahlkampf immer wichtiger wird. "Hier war aus meiner Sicht die Corona-Krise aber nur ein Katalysator einer Entwicklung, die sowieso in vollem Gange war." Christian Kopp (FDP) hat schon ganz konkrete Vorstellungen für kommende Wahlkämpfe. Er geht davon aus, dass die Videoplattform Youtube immer wichtiger werden wird.

Ob die neue Art des Wahlkampfes sich weiter etabliert, wird auch schon bald klar sein. Denn kurz nach der Landtagswahl am 14. März 2021 beginnt dann auch in Kaiserslautern schon der Bundestagswahlkampf.

Anmerkung: Für den Beitrag haben wir die Direktkandidierenden des Wahlkreises Kaiserslautern 2 befragt, deren Parteien im aktuellen Landtag vertreten sind. Die Fotos wurden von den Kandidierenden zur Verfügung gestellt.