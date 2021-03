In der Westpfalz haben die Gesundheitsämter im Vergleich zum Vortag 80 weitere Corona-Infektionen registriert. Die meisten davon im Kreis Kaiserslautern, hier starb eine Person im Zusammenhang mit der Virus-Erkrankung. In Kröppen im Kreis Südwestpalz ist eine Kindergarten-Gruppe in Quarantäne, nachdem ein Kind positiv auf Covid-19 getestet wurde. Bis auf die Städte Zweibrücken und Kaiserslautern ist die gesamte Westpfalz wieder in der Corona Warnstufe Rot. Kaiserslautern liegt mit einem Inzidenzwert von 37 in der Warnstufe Orange. Das gilt auch für Zweibrücken mit einem Wert von 40,9.