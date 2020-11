per Mail teilen

Die Corona-Lage in den Seniorenheimen in der Region spitzt sich zu: Wie die Träger mitteilen, sind vier Bewohner gestorben, die nachweislich infiziert waren.

Betroffen ist unter anderem das Wolffstift in Kirchheimbolanden. Dort sind nach Angaben des Donnersbergkreises aktuell 29 Bewohner und zwölf Mitarbeiter an dem Corona-Virus erkrankt. Wie der Träger mitteilt, ist einer der infizierten Bewohner an den Folgen der Krankheit gestorben. Es gelte inzwischen ein striktes Besuchsverbot.

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz berichtet von drei infizierten Bewohnern, die im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen verstorben sind. Die Einrichtung steht zum Teil unter Quarantäne.

Das betroffene Seniorenheim in Bruchmühlbach - hier ist Corona ausgebrochen. SWR

Kontakt nur durch Plastikscheiben hindurch

Ein eingeschränktes Besuchsverbot gilt derzeit auch für das Haus Edelberg in Bruchmühlbach-Miesau. Dort waren nach Angaben des Trägers 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter positiv getestet worden.

Die Einrichtung betont: Für alle gesunden Bewohner bestehe die Möglichkeit, kontaktlos Besuch zu empfangen. Demnach gibt's eine Kabine mit Plastikscheibe, dort können die Senioren ihre Angehörigen sehen und mit ihnen reden. Außerdem hat die Einrichtung angekündigt, künftig alle Mitarbeiter regelmäßig mit einem Schnelltest auf Corona zu testen.