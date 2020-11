Ab heute Nachmittag hat das Corona-Testzentrum in Schwedelbach im Kreis Kaiserslautern wieder geöffnet. Damit gibt es neben dem Testzentrum am Warmfreibad in Kaiserslautern zwei Stellen, an den sich Bürger von Stadt und Landkreis testen lassen können. In den vergangenen beiden Wochen war das Testzentrum in Schwedelbach geschlossen. In dieser Zeit übernahm das neu eingerichtete Testzentrum am Warmfreibad in Kaiserslautern die Abstriche. Dort gab es in der vergangenen Woche Beschwerden von Bürgern, die sehr lange und teilweise vergeblich auf einen Test warten mussten. Stadt und Kreis Kaiserslautern hoffen nach eigenen Angaben, dass sich durch die Öffnung beider Testzentren der Andrang entzerrt. Die Testzentren wechseln sie sich täglich ab und haben jeweils am Nachmittag geöffnet.