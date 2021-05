Die Gartenschau in Kaiserslautern eröffnet heute ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum. Die Einrichtung wird nach Angaben der Lebenshilfe, die das Gelände betreibt, direkt am Haupteingang der Gartenschau stehen. Genutzt werde das derzeit geschlossene Restaurant im Eingangsbereich. Das Schnelltestzentrum habe dann an sieben Tagen der Woche jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Hintergrund ist, dass der Eintritt zur Gartenschau im Moment nur mit einem negativen Corona-Test erlaubt ist. So können Besucher sich nun direkt am Gelände testen lassen, ohne vorher ein anderes Schnelltestzentrum aufsuchen zu müssen.