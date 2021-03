Corona-Teststation in Zweibrücker Innenstadt geöffnet

In Zweibrücken ist eine weitere Corona-Teststation geöffnet worden - unmittelbar in der Nähe der Fußgängerzone. Die Stadt will damit die Händler und die Gastronomie unterstützen.

Die neue Schnellteststation des Deutschen Rote Kreuzes befindet sich vor dem Zweibrücker Rathaus auf dem Herzogplatz. Bürgerinnen und Bürger bekommen bei einem negativen Testergebnis einen Pass, der 24 Stunden gültig ist. Mit diesem können sie dann Geschäfte, Restaurants oder kulturelle Einrichtungen besuchen, für die ab sofort Schnelltests benötigt werden. Viele Gastronomen hatten angekündigt, wegen der strengen Regeln nicht öffnen zu wollen, weil die Umsetzung der Vorschriften nicht praktikabel sei. Kostenlose Tests sollen Handel und Gastronomie stärken Einen Termin für die Schnelltests bekommen Bürger auf der Internet-Seite des DRK oder vor Ort auf dem Herzogplatz. Nach Angaben des Zweibrücker Oberbürgermeisters Marold Wosnitza (SPD) können sogar mehrmals die Woche Schnelltests gemacht werden – immerhin gehe es darum, Gastronomie und Gewerbe zu stärken. Eine weitere Teststation gibt es in Zweibrücken an der Rettungswache.