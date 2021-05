per Mail teilen

In Kaiserslautern beteiligen sich sieben städtische Kindertagesstätten am Corona-Schnelltest-Angebot. Die Stadt ist mit der Nachfrage nach eigenen Angaben sehr zufrieden.

In einer Einrichtung würden beispielsweise etwa 70 Prozent der Kinder regelmäßig getestet. Das freiwillige Schnelltest-Angebot werde in den einzelnen Kitas allerdings sehr unterschiedlich angenommen - in einer anderen Kita seien es lediglich 35 Prozent. Bislang seien alle Corona-Tests bei Kindern negativ ausgefallen. Allerdings habe es bei einem Elternteil ein positives Schnelltest-Ergebnis geben. Ob dieses durch einen PCR-Test bestätigt wurde, konnte die Stadt nicht sagen.

Nicht alle Kitas in Kaiserslautern wollen Corona-Tests

Das Angebot könne noch auf weitere städtische Kitas in Kaiserslautern ausgeweitet werden. Bislang würden die Eltern aber keinen Bedarf sehen. Seit Anfang Mai kommen mobile Teams einmal wöchentlich in die teilnehmenden Kitas. Kinder und deren Eltern können sich dann freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Corona-Test in Kitas in Pirmasens

Auch die Stadt Pirmasens bietet in zwei städtischen Kitas kostenlose und freiwillige Tests an. Die Spucktests sind nach Angaben der Stadt ein Modellprojekt. Das Infektionsgeschehen in Kitas zeige, dass auch dort verstärkt getestet werden müsse, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).