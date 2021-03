Am Pfalztheater in Kaiserslautern können sich die Mitarbeiter ab sofort zweimal in der Woche gegen das Corona-Virus testen lassen. Nach Angaben des Bezirksverbandes als Träger des Theaters können sich die Beschäftigten freiwillig einem Schnelltest unterziehen. So sei gewährleistet, dass im Falle eines positiven Tests die Kontakte des Betroffenen nachvollzogen werden können und der Probenbetrieb weiterlaufen könne. Das Pfalztheater probt seit vergangener Woche wieder und hofft, dass der Spielbetrieb im April wieder aufgenommen werden kann.