Auch die zweiten Tests der Personen, die an der Albert-Schweitzer Realschule plus in Winnweiler Kontakt zu einem Coronainfizierten hatten, sind negativ. Das teilt das Gesundheitsamt Donnersbergkreis mit. Vergangene Woche mussten 33 Schüler und Lehrer in häusliche Quarantäne, weil bei einem Sechstklässler das Virus nachgewiesen worden war. Obwohl beide Testergebnisse negativ ausfielen, müssen die Betroffenen weiter in Quarantäne bleiben. Und zwar vierzehn Tage lang, ab dem Zeitpunkt, an dem sie zuletzt Kontakt mit dem Infizierten hatten. So lange kann es dauern, bis sich mögliche erste Symptome zeigen.