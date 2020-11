Nachdem die Stadt Kaiserslautern strengere Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen hat, tagt nun die Corona-Taskforce des Kreises. Grund dafür sind nach eigenen Angaben die steigenden Corona-Neuinfektionen. Neben einer Maskenpflicht in den Fußgängerzonen, so wie sie ab Mittwoch in Kaiserslautern gilt, könnten auch wieder Kontaktbeschränkungen gelten. Dann dürften sich die Menschen nur noch in kleinen Gruppen treffen. In Stadt und Kreis Kaiserslautern gilt seit dem vergangenen Wochenende Corona-Warnstufe Rot.