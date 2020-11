Im Kreis Kusel ist die Zahl der Corona-Fälle an den vier betroffenen Seniorenheimen auf 59 gestiegen. Nach Angaben einer Sprecherin sind 27 Mitarbeiter und 32 Bewohner der Einrichtungen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ende vergangener Woche war der Corona-Ausbruch in den Seniorenheimen in Wolfstein, Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr entdeckt worden. Zum damaligen Zeitpunkt war bei 40 Bewohnern und Pflegekräften eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Besonders im Kreis Kusel ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen stark angestiegen. Der Inzidenzwert in Kusel liegt bei 289,1 – der mit Abstand höchste Wert in ganz Rheinland-Pfalz.