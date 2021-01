In Zweibrücken sind alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiter von Seniorenheimen, die es wollten, gegen Corona geimpft worden. Das hat Oberbürgermeister Wosnitza mitgeteilt. Er spricht von knapp 500 Impfungen. Am Dienstag vor einer Woche hatten die Impfungen in den Seniorenheimen begonnen. Inzwischen seien auch die ersten Mitarbeiter der Corona-Station des Nardiniklinikums geimpft worden. Am Donnerstag öffnet das Impfzentrum in Zweibrücken offiziell. Dann sollen 70 Menschen ihre Injektion erhalten.