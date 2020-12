In einem Seniorenheim in Lauterecken im Kreis Kusel sind über 70 Menschen mit Corona infiziert. Ein Großteil der Infizierten stammt aus einem Heim im Kreis Bad Dürkheim.

Wie der Heimbetreiber mitteilt, seien die Infektionen bei einer Reihentestung in dem Heim in Lauterecken aufgefallen. Es seien sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter betroffen. Nach Angaben eines Sprechers zeigen die Betroffenen bisher nur leichte Symptome. Wie das Virus in das Pflegeheim gelangt sei, sei noch unklar.

Viele Senioren aus Obrigheim mit Corona infiziert

Unter den infizierten Personen sind auch rund 60 Bewohner und Mitarbeiter aus einem Pflegeheim des gleichen Trägers in Obrigheim im Kreis Bad Dürkheim. Diese wohnen und arbeiten seit Oktober in Lauterecken, weil es in ihrem eigenen Heim in Obrigheim gebrannt hatte.

Erneut viele Corona-Fälle bei Senioren im Kreis Kusel

Anfang November gab es schon einmal fast 60 Corona-Fälle in vier Seniorenheimen im Kreis Kusel. Damals waren neben einer Einrichtung in Lauterecken auch Heime in Wolfstein, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr betroffen.