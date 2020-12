per Mail teilen

Verwaiste Schulen- und Schüler, die sich nur noch vom Bildschirm her kennen - Unterricht per Chat und Videoschalte. Corona lässt keine Wahl. In Kaiserslautern wie anderswo. Dabei hatten Kaiserslauterer Schüler genau davor gewarnt - leider vergeblich, wie Schülersprecher Moritz Behncke sagt. Auch wenn er den Lockdown für sinnvoll hält.