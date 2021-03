per Mail teilen

In Kaiserslautern ist nach Angaben der Verwaltung das erste Schnelltest-Zentrum der Stadt gestartet. Im Laufe der nächsten Tage sollen noch einige in der Region dazu kommen.

Im Landkreis Kaiserslautern wurden bereits Anfang der Woche erste Schnelltests in Enkenbach-Alsenborn vorgenommen. Insgesamt sind im gesamten Kreis derzeit zwölf Testzentren geplant, eines davon gibt's in der Stadt Kaiserslautern. Direkt neben dem Testzentrum bei der Unionskirche werden in der "Alten Eintracht" ab sofort anlasslose Schnelltests angeboten. Sollte es zu einem größeren Corona-Ausbruch kommen, soll laut dem Westpfalz-Klinikum, dem Betreiber des Testzentrums, auch das Gesundheitsamt dort Tests vornehmen können.

Planungen für weitere Corona-Schnelltests laufen

Bisher stehen für den Landkreis Kaiserslautern folgende Standorte für ein Corona-Schnelltestzentrum fest: DRK-Haus Hochspeyer, Stadthalle Landstuhl, Bürgerhaus Hütschenhausen, Sporthalle Miesenbach, Sporthalle Mehlbach, alte Schule Queidersbach, AZUR Schwimmbad Ramstein, Bürgerhaus Reichenbach und Festhalle Bruchmühlbach. Bund und Länder hatten sich bei der Konferenz am Mittwoch darauf geeinigt, ab 8. März jedem Bürger einen kostenlosen Schnelltest pro Woche zur Verfügung zu stellen.

Das Land hat eine Übersicht veröffentlicht, in der alle Schnelltestzentren in Rheinland-Pfalz verzeichnet sind.