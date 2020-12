In der JVA Zweibrücken hat es bisher zwei Corona-Fälle gegeben – in beiden Fällen waren Angestellte betroffen. Auch in dem Gefängnis herrschen wegen der Corona-Pandemie schärfere Hygieneregeln. Wer einen Gefangenen in der JVA Zweibrücken besuchen möchte, bei dem wird am Eingang bereits Fieber gemessen. Im Besuchsraum selbst wurden die Abstände und Glasscheiben erhöht. Die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig in dem Raum aufhalten dürfen, wurde reduziert. Außerdem haben die Gefangenen die Möglichkeit bekommen, per Internet mit ihren Angehörigen zu telefonieren. Insassen, die die gleiche Arbeitsstelle haben, sind jetzt auch auf der gleichen Station untergebracht, um Kontakte zu reduzieren. Wer Ausgang bekommt, darf nicht in Risikogebiete reisen. Auch in der JVA Zweibrücken soll es – wie überall in Deutschland – über Weihnachten Lockerungen dieser Regeln geben.