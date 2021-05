Endlich wieder mehr Nomalität. Als erste Kommune in der Westpfalz liegt der Kreis Kusel stabil unter einer Inzidenz von 50. Der Kreis Kaiserslautern könnte schon bald folgen.

Seit fünf Werktagen liegt der Corona-Inzidenzwert im Kreis Kusel unter der Marke von 50. Damit können viele Regeln ab sofort gelockert werden: Die Innengastronomie darf wieder öffnen und auch Kulturveranstaltungen in Innenräumen sind wieder erlaubt. Voraussetzung ist ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, eine Bescheinigung, dass man zwei Mal geimpft oder vom Coronavirus genesen ist. Außerdem dürfen beispielsweise wieder zehn Menschen gemeinsam im Freien Sport treiben.

Neue Corona-Regeln ab Sonntag auch im Kreis Kaiserslautern?

Im Kreis Kaiserslautern könnte es kommenden Sonntag soweit sein. Nach Auskunft der Kreisverwaltung liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zurzeit den dritten Tag deutlich unter 50. Sollten zwei weitere Tage dazu kommen, werden auch hier die Regeln wieder gelockert.

Nach wie vor Streit um US-Soldaten und Corona-Inzidenzwert

Der Kreis Kaiserslautern und das Land rechnen in die Corona-Zahlen auch die hier stationierten US-Militärangehörigen mit ein. In den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts werden die Amerikaner nicht berücksichtigt. Dazu soll es in der kommenden Woche ein Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) geben. Einen Tag später will das Land einen neuen Plan mit weiteren möglichen Öffnungsschritten vorlegen.