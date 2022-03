Kreisverwaltungen schränken Zugang ein

per Mail teilen

Die Verwaltung des Donnersbergkreises in Kirchheimbolanden öffnet seit Mittwoch nur noch für Besucher mit Termin. Außerdem müssen Besucher nach Kreisangaben ab sofort die 3G-Regel erfüllen. Gleiches gelte in den Verbandsgemeindeverwaltungen Eisenberg, Göllheim, Kirchheimbolanden, Nordpfälzer Land und Winnweiler.

Außerdem ist die Kreisverwaltung Kusel für den Publikumsverkehr fast komplett geschlossen. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen würden hier Termine auch nur in dringenden Fällen vergeben. Alle anderen Angelegenheiten könnten am Telefon oder per Email geklärt werden.