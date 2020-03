Viel Kritik an Corona-Osterhasen mit Mundschutz aus Pirmasens

Ein Osterhase aus Schokolade, mit Mundschutz und Klopapierrolle in den Pfötchen. Was lustig gemeint war, hat im Netz teilweise für Empörung gesorgt. Am Ende freuen sich Bedürftige.

