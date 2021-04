Die Corona-Notbremse im Kreis Kaiserslautern ist seit Mitternacht am Montag aktiv. Mit schärferen Kontaktbeschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre soll der Inzidenzwert wieder sinken.

Drei Tage hintereinander lag der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Kaiserslautern über der kritischen Marke von 100 Neu-Infektionen innerhalb einer Woche. Deshalb war der Kreis verpflichtet, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen - mit deutlich strengeren Corona-Maßnahmen. "Ich hatte auf sinkende Infektionszahlen gehofft, aber die Inzidenz zeigt, dass wir uns entsprechend der aktuellen Lage an die verschärften Regeln halten müssen", kommentierte Landrat Ralf Leßmeister (CDU) die aktuelle Entwicklung.

Kreis verhängt nächtliche Ausgangssperre

Im Landkreis Kaiserslautern gilt entsprechend ab sofort eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf nach Angaben der Kreisverwaltung in dieser Zeit die Wohnung verlassen. Dazu zählt unter anderem der Weg zur Arbeitsstelle oder auch, um mit dem Hund eine Runde Gassi zu gehen. Die Betreuung von Pflegebedürftigen oder der Besuch von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Lebensgefährten, Kindern oder Eltern ist ebenfalls weiterhin erlaubt.

Kontakte müssen weiter eingeschränkt werden

Zu den schärferen Maßnahmen im Kreis Kaiserslautern gehören außerdem weitere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, beim Sport und beim Terminshopping im Einzelhandel. Auch die Außengastronomie muss wieder schließen, Abhol- und Bringdienste sind jedoch noch gestattet. Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen müssen komplett schließen.

Weitere Corona-Notbremse wird kommen

In der Westpfalz gilt die Corona-Notbremse derzeit auch in der Stadt Kaiserslautern und im Donnersbergkreis. In den Städten Pirmasens und Zweibrücken tritt die Notbremse im Laufe der Woche in Kraft. In Pirmasens ist der Inzidenzwert am Wochenende auf über 200 gestiegen.