Wegen Maske: Mann bedroht Kassiererin mit Messer

Ein Mann hat in einem Supermarkt in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Grund: Die Frau hatte den Mann darum gebeten, seinen Mund-Nasenschutz richtig zu tragen.

Wie die Polizei mitteilt, zückte der Mann nach der Bitte der Kassiererin ein Messer und sagte, die Frau solle sich "nicht so anstellen". Schließlich sei er geimpft.

Ein weiterer Kunde, der zusammen mit dem Mann an der Kasse stand, mischte sich ein und versuchte ihn zu beruhigen. Anschließend verließen die beiden den Supermarkt in Mehlingen und sind gemeinsam in ein Fahrzeug gestiegen, das auf dem Parkplatz abgestellt war. Nach Polizeiangaben ist das Kennzeichen des Wagens bekannt. Auf den Täter komme eine Strafanzeige zu.

Ende September hatte in Idar-Oberstein ein Mann einen Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen, weil dieser ihn an die Maskenpflicht erinnert hatte. Seitdem berichten in ganz Rheinland-Pfalz immer wieder Verkäuferinnen und Verkäufer von Bedrohungen, wenn sie Kunden an das Tragen der Maske erinnern.