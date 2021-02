Noch wenige Tage bis Fastnacht. Eigentlich würde in der Pirmasenser Faschingswelt VABO Hochbetrieb herrschen. Doch in diesem Jahr bleiben die Regale des Kostümhandels voll.

Geschäftsführer bleibt optimistisch

Helau, Alaaf, Ahoi - Der Faschingsnarr verstummt während der Corona-Pandemie nicht - er ist nur etwas still. Ziemlich ruhig ist es auch im Kostümhandel VABO in Pirmasens. Kein Fasching - kein Kostümverkauf. Oliver Vafiadis ist der Geschäftsführer des Pirmasenser Traditionsunternehmens. Ihn trifft die Corona-Krise zwar hart, trotzdem bleibt er optimistisch:

"Ich bin schon immer ein optimistischer Mensch, für mich ist das Glas immer halb voll. Irgendwie weiß ich innerlich: Wir werden diese Krise überleben und danach wieder ein normales Leben führen. Das kann vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich denke, es wird wieder normal. Das hält mich aufrecht".

Vom Kostümprofi zum Maskenprofi

Unzählige Kostüme und Faschingsartikel bleiben in diesem Jahr in den Regalen der Firma liegen. Für Oliver Vafiadis bedeutet das: Kein Umsatz. Der einzige Vorteil sei, dass die Artikel auch noch in der nächsten Faschings-Saison verkauft werden könnten, so der 50-Jährige.

Vafiadis und sein Team sind auch regelmäßig auf Umzügen und anderen Fastnachtsparties vertreten. Dort verkaufen sie Popcorn oder Getränke. Weil alle Veranstaltungen abgesagt wurden, fehlen auch hier die Einnahmen. Alle vier Festangestellten sind jetzt in Kurzarbeit. Um die Verluste etwas auszugleichen, verkauft das Team nun verschiedene Corona-Masken. "Von den Kostümprofis zu Maskenprofis", schmunzelt Oliver Vafiadis.