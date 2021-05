In Pirmasens gehen die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule. Auch in Kindergärten wird ab sofort wieder Regelbetrieb angeboten. Auch für Senioren in der Westpfalz tut sich was.

Der Inzidenzwert lag in Pirmasens in der vergangenen Woche an fünf Tagen in Folge unter den kritischen Werten von 165, bzw. 150. Daher darf die Stadt verschiedenen Coronabeschränkungen lockern. Neben Präsenzunterricht in Schulen und der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten ist auch einkaufen mit Termin wieder möglich. Auch Lockerungen für Bewohner von Seniorenheimen Sollte die Inzidenz im jeweiligen Ort unter 100 liegen, dann gibt es auch für die Bewohner von Senioreneinrichtungen Lockerungen. Das Land hat mitgeteilt, dass die Heime wieder vier Besucher aus zwei Haushalten pro Bewohner erlauben dürfen, wenn mehr als drei Viertel der Bewohner geimpft sind. Senioren in der Westpfalz vermissen Gemeinschaftsaktivitäten Sind mehr als 90 Prozent der Bewohner eines Pflege- oder Seniorenheims geimpft, soll es keine Beschränkungen mehr für Besucher geben. Dann seien auch wieder gemeinschaftliche Aktivitäten ohne Abstand möglich. Danach würden sich viele Bewohner sehnen, sagten unter anderem die Leiter von Senioren- und Pflegeheimen in Bruchmühlbach-Miesau, Dahn und Rockenhausen.