Der Einzelhandelsverband Rheinhessen-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern, zeigt sich erleichtert darüber, dass im rheinland-pfälzischen Einzelhandel ab Mittwoch erste Öffnungsschritte möglich sind.

Die Landesregierung hat am Dienstag Corona-Lockerungen für den Einzelhandel beschlossen. In Kreisen und kreisfreien Städten, die fünf Tage in Folge eine Inzidenz von unter 100 aufweisen, also überall dort, wo die Bundesnotbremse nicht greift, kann der gesamte Handel ab morgen wieder öffnen.

Es gelten die gleichen Bedingungen wie aktuell in Lebensmittelgeschäften. Hanno Scherer, der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Rheinland-Pfalz begrüßt die Lockerungen. Sie würden den Geschäftsinhabern eine Perspektive geben.