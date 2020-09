In der Westpfalz leben tausende Amerikaner - Soldaten und Zivilbeschäftigte. Auch für sie gelten die deutschen Corona-Auflagen. Viel Arbeit für das Gesundheitsamt Kaiserslautern.

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern arbeitet derzeit nach eigenen Angaben intensiv mit den amerikanischen Gesundheitsbehörden in der Region zusammen. Bislang sei bei insgesamt 33 Amerikanern, die in einer Militäreinrichtung leben, das Coronavirus nachgewiesen, fünf Personen seien derzeit noch infiziert.

Corona-Auflagen gelten auch für Air Base Ramstein

Der zuständige Beigeordnete Peter Schmidt (FWG) sagte, in den Militäreinrichtungen wie der Air Base Ramstein würden deutsche Corona-Auflagen gelten. Wegen der Corona-Pandemie hätten die Amerikaner einen geplanten Truppenaustausch im großen Stil vom Sommer in den Herbst verschoben. Jeder, der aus den USA oder einem anderen Risikogebiet in die Westpfalz einreise, werde von den amerikanischen Gesundheitsbehörden zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Auch wenn er ein negatives Testergebnis vorweisen könne. In diesem Punkt seien die amerikanischen Gesundheitsbehörden in der Westpfalz sogar strikter als es die deutschen Vorschriften verlangen.

Mehr Corona-Test in der Erkältungszeit

Unabhängig von den Amerikanern kommt mit der bevorstehenden Erkältungszeit ohnehin weitere Arbeit auf die Gesundheitsämter zu. Es gebe schon jetzt sehr viele Menschen mit Erkältungssymptomen, die allerdings auch Anzeichen für eine Corona-Infektion sein könnten. Deshalb steige auch die Zahl der Tests. "Wir merken das jetzt schon und sind deshalb sehr angespannt. Jetzt ist noch schönes Wetter und man kann in den Schulen und Kitas noch die Fenster auflassen. Das wird im Oktober, November nicht mehr der Fall sein. Das macht uns wirklich Sorge", berichtet Kreisbeigeordneter Peter Schmidt.

Wegen Corona: Schlechte Stimmung in den Gesundheitsämtern

Die Lage bei den Gesundheitsämtern in der Westpfalz ist bedingt durch die andauernde Corona-Pandemie weiterhin angespannt. Beim Gesundheitsamt in Kaiserslautern sind 30 Mitarbeiter für Stadt und Kreis zuständig. Sie arbeiten an sieben Tagen die Woche und sind damit am Anschlag, betont Kreisbeigeordneter Peter Schmidt: "Alle Ressourcen haben Grenzen. Das kann man mal drei Monate machen, aber wir machen das jetzt schon über sechs Monate. Da merkt man schon, dass die Stimmung nicht mehr so gut ist." Die Mitarbeiter seien unzufrieden, weil die Perspektive fehle.

Bundesregierung will mehr Stellen für Gesundheitsämter schaffen

Diese Perspektive will die Bundesregierung den Gesundheitsämtern jetzt geben. Bundesweit sollen 1.500 neue Stellen in den Ämtern geschaffen werden, 75 davon in Rheinland-Pfalz. Das sei zwar eine gute Sache, sagt Peter Schmidt. Allerdings sei die Arbeit in den Gesundheitsämtern unattraktiv und es gebe beispielsweise zu wenig Ärzte, die in den Ämtern arbeiten wollten - auch, weil sie dort etwa 1.500 Euro weniger verdienen würden, als ein Arzt in einem Krankenhaus.

Vorteile wie regelmäßige Arbeitszeiten, keine Wochenendarbeit oder Schichtdienst, gelten seit Beginn der Pandemie auch nicht mehr. Deshalb müsste es auch finanzielle Anreize geben, so Schmidt.