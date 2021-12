Die Infektionslage sei "sehr ernst", sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz (SPD). Deshalb gibt es an diesem Donnerstag landesweit einen Corona-Kontrolltag. Auch in der Westpfalz.

Polizei und Ordnungsämter haben angekündigt, verstärkt zu kontrollieren, ob sich die Menschen in der Westpfalz an die Corona-Regeln halten. Nach Angaben eines Sprechers wird vor allem in Bussen und Bahnen und in Restaurants kontrolliert.

Wird die 3G-Regel in den öffentlichen Verkehrsmitteln eingehalten? Und: Kommen wirklich nur geimpfte und genesene Menschen in die Restaurants in der Westpfalz? Das sind Fragen, denen die Kontrolleure den ganzen Tag über nachgehen.

Corona-Kontrollen werden stichprobenartig überprüft

In Pirmasens wird nach Angaben der Stadt unter anderem auch in Friseur-Salons und in Geschäften kontrolliert. Aber nicht nur in Pirmasens, auch in Zweibrücken und anderen Städten in der Westpfalz werden die geltenden Corona-Regeln stichprobenartig überprüft.

Der Kontrolltag findet in ganz Rheinland-Pfalz statt. Die Ergebnisse gibt das Innenministerium am Freitag bekannt.