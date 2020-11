In der Westpfalz haben sich am Wochenende mehr als 70 Menschen nicht an die aktuellen Corona-Regeln gehalten. Das teilte die Polizei nach ihren gemeinsamen Kontrolltagen mit den Ordnungsämtern mit. In Kaiserslautern und Landstuhl beispielsweise hätten die meisten Menschen ihren Mund-Nasen-Schutz nicht richtig getragen - vor allem in Bussen und Bahnen. Außerdem hätten viele die Abstandsregeln nicht eingehalten. Besonders in der Innenstadt von Kaiserslautern trafen sich laut Polizei Jugendliche in größeren Gruppen. Insgesamt seien am vergangenen Wochenende in der Westpfalz aber vergleichsweise wenig Menschen unterwegs gewesen. Polizei und Ordnungsämter wollen mit den Kontrollen die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen. Ob es am kommenden Wochenende erneut verstärkte Corona-Kontrollen geben wird, soll nach Angaben des Polizei Präsidiums Westpfalz im Laufe der Woche entschieden werden.