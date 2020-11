In der Westpfalz bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin vielerorts auf einem hohen Niveau. In Stadt und Kreis Kaiserslautern hat das Gesundheitsamt 73 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Kreis Kusel sind es 34 neue Fälle. In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz meldet 24 neue Corona-Fälle – darunter eine Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung in Zweibrücken. Im Donnersbergkreis sind 17 neue Fälle hinzugekommen.