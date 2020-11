In einem Altenheim in Bruchmühlbach haben sich nach Angaben des Kreises Kaiserslautern in den vergangenen beiden Tagen fast 60 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Weitere Angaben dazu hat der Kreis nicht gemacht. Im Kreis Kusel gibt es nach wie vor in vier Seniorenheimen Corona-Infektionen. Besonders stark betroffen sind nach Angaben von Landrat Otto Rubly (CDU) zwei Einrichtungen in Schönenberg-Kübelberg und in Wolfstein. Insgesamt seien im Kreis Kusel 58 Bewohnerinnen und Bewohner und etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Seniorenheimen mit dem Virus infiziert.