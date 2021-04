Ab heute wird in Kaiserslautern mehr geimpft. Im Corona-Impfzentrum auf dem Opel-Gelände geht eine dritte Impfstraße in Betrieb.

Auf Volllast ist das Impfzentrum nach Angaben der Kreisverwaltung dann zwar nicht hochgefahren, es sollen aber trotzdem 1.000 Menschen pro Woche mehr geimpft werden als bislang. Etwa 7.300 Impfungen können dort nun in dieser Woche durchgeführt werden. Die Impfdosen stammen von den Marken Biontech und Astrazeneca.

Corona-Impfzentrum in Kaiserslautern kann mehr impfen

Die dritte Impfstraße sorge auch für Entlastung hinsichtlich der Öffnungszeiten. Vergangene Woche wurde teilweise bis in die späten Abendstunden geimpft. In dieser Woche habe das Impfzentrum nur bis 17:45 Uhr geöffnet, obwohl mehr geimpft wird. Perspektivisch könne das Zentrum auch in den Vollbetrieb gehen, dafür müsste das Land aber mehr Impfstoff liefern. Bis zu 10.500 Menschen könnten dann in Kaiserslautern geimpft werden.