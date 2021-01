per Mail teilen

Am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern haben heute die Corona-Schutzimpfungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen. Die Landesregierung hatte zuvor mitgeteilt, dass das Krankenhauspersonal genauso wichtig sei wie die Mitarbeiter in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Diese werden bereits seit dem 27. Dezember von mobilen Teams geimpft.