Wie steht es um die Geschwindigkeit beim Impfen in Rheinland-Pfalz?

Das Impfzentrum in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis plant, die Impfkapazitäten in den nächsten Wochen zu erhöhen. Hintergrund: eine mögliche Aufhebung der Impfpriorisierung und das schnelle Impfen der Priorisierungsgruppe 3.

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz wollen sich gerne impfen lassen. Zu ihnen gehört auch die Metzgerfamilie Klag aus Kirchheimbolanden. Doch wann sie drankommen, wissen sie noch nicht.

Bislang werden im Impfzentrum in Kirchheimbolanden pro Tag 400 Menschen aus dem Donnersbergkreis geimpft. Impfkoordinator Reiner Bauer will – falls nötig - zusätzlich weiter mobile Impfteams einsetzen. Allerdings anders als bisher, sagt der Impfkoordinator: „Die Überlegung geht auch: Außerhalb dieses Standortes Impfungen anzubieten durch mobile Teams an Orten, wo wir auch vielleicht größere Gruppen ansprechen können.“

Das könnte, so Bauer, zum Beispiel an Standorten der Feuerwehren im Kreis passieren, da deren Angehörige in die Priorisierungsgruppe 3 fielen, die als nächstes an der Reihe sei. Auf diese Weise könnten viele Leute zugleich geimpft werden.

Diese Maßnahmen seien schnell umsetzbar, sagt Reiner Bauer. Denn im Donnersbergkreis seien so gut wie alle Bürger, die in die Priorisierungsgruppe 2 fallen, inzwischen geimpft.

Und auch für die nächste Gruppe 3 ist Bauer optimistisch, diese mit Hilfe von unter anderem Haus- und Betriebsärzten schnell impfen zu können.