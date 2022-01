Corona-Impfungen ohne Termin in der Westpfalz

Heute am Dienstag gibt es in der Westpfalz zahlreiche Möglichkeiten, sich spontan gegen Corona impfen zu lassen: In Kaiserslautern, im Donnersbergkreis, im Kreis Kusel und der Südwestpfalz.

Von 9 bis 13 Uhr wird ein mobiles Impfteam in der Glockestubb in der Pariser Straße in Kaiserslautern gegen das Corona-Virus impfen. Die Aktion ist für alle offen, richtet sich aber vor allem an Menschen ohne festen Wohnsitz. Nach Angaben einer Sprecherin der Glockestubb stehen 300 Impfdosen von Biontech bereit.

Impfbus hält in Obermoschel, Erdesbach und Busenberg

Eine weitere Impfaktion gibt es von 9 bis 17 Uhr an der Grundschule in Obermoschel im Donnersbergkreis. Auch in Erdesbach im Kreis Kusel können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin gegen Corona impfen lassen, von 9 bis 17 Uhr an der Glantalhalle. Im Bürgerhaus in Busenberg in der Südwestpfalz ist eine Impfung ebenfalls von 9 bis 17 Uhr möglich. Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. An diesen Orten steht der Impfbus des Landes, der in den kommenden Tagen auch noch weitere Orte in der Westpfalz anfährt. Erst gestern hatte der Kreis Kaiserslautern mitgeteilt, dass im Impfzentrum am Opel-Kreisel ab sofort Erstimpfungen ohne Termin möglich sind.

Wichtig ist es, zu den Terminen den Personalausweis mitzubringen - wenn möglich auch den gelben Impfpass.