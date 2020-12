In Zweibrücken sollen am Abend die Impfungen gegen Corona beginnen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, die ersten Impfdosen seien heute an das Landesimpfzentrum in Zweibrücken geliefert worden. Als erstes werden Bewohner und Mitarbeiter des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses Zweibrücken und des DRK Alten- und Pflegeheims in Mörsbach geimpft. Die beiden anderen Seniorenheime im Versorgungsbereich des Landesimpfzentrums sollen nach Angaben der Stadt zeitnah folgen.