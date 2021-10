Impfbus des Landes hält auf Uni-Campus

Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht heute erneut Station in Kaiserslautern. Nach Angaben der Technischen Universität steht er von 8 bis 16 Uhr am Zelt auf dem Gelände des Unisports. Verimpft würden die Corona Impfstoffe von Biontech, Johnson& Johnson sowie vereinzelt auch das Vakzin von Moderna. Das Angebot richtet sich laut TU ausdrücklich nicht nur an Studenten, sondern an alle Impfwilligen ab 12 Jahren. Wer unter 16 Jahren alt sei, müsse aber in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren reiche eine schriftliche Bestätigung.