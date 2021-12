Corona-Impfaktionen im Donnersbergkreis

Im Donnersbergkreis finden heute wieder mehrere Sonderimpfaktionen statt. In Winnweiler wird ab 9 Uhr in der Realschule plus geimpft. Um lange Wartschlangen zu vermeiden, gibt die Feuerwehr hier Nummern aus, auf der die Einlasszeit vermerkt ist. Ebenfalls um 9 Uhr starten außerdem offene Impfaktionen in der Grundschule Eisenberg und im Bürgerhaus in Einselthum. Für die Impfaktion in der Stadthalle von Kirchheimbolanden sind nach Kreisangaben dagegen bereits alle Termine vergeben. Verabreicht wird für über 30-Jährige der Moderna-Impfstoff, für unter 30-Jährige Biontech.