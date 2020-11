Corona-Testergebnisse in Stadt und Kreis Kaiserslautern können nun digital abgerufen werden. Dies ist für Tests möglich, die in den beiden Testzentren im Warmfreibad und in Schwedelbach vorgenommen wurden. Bislang war es so, dass das Untersuchungslabor die Testergebnisse weitergegeben hat und der Getestete dann von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes oder seinem Hausarzt informiert wurde. Ab heute bekommt jeder, der im Warmfreibad oder in Schwedelbach auf Corona getestet wird ein Infoblatt mit nach Hause. Auf diesem befindet sich ein Code, mit dem er sein Testergebnis nach geschätzt zwei Tagen selbst abrufen kann – auf der Onlineseite des Labors. Dazu muss neben dem Code unter anderem auch noch das Geburtsdatum eingegeben werden. Durch das neue Verfahren soll die Warte- und gegebenenfalls auch die Quarantänezeit für Getestete deutlich verkürzt werden.