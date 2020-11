Eine Erzieherin der Kindertagesstätte im südwestpfälzischen Lemberg hat sich mit Corona infiziert. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Erzieherin sei zuletzt vor einer Woche in der Kita gewesen. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Auch alle Kinder und weitere Erzieher, die in engerem Kontakt zu der Frau standen, wurden in Quarantäne geschickt. Die Kita selbst sei allerdings nicht komplett geschlossen: Zwei der Vier Gruppen seien weiterhin geöffnet. Der Kreis Südwestpfalz hatte am Donnerstag insgesamt 28 Corona-Neuinfektionen gemeldet.