An der Grundschule in Pfeffelbach ist ein Schüler positiv auf Corona getestet worden. Wie der Kreis mitteilt, sind seine Klassenkameraden und zwei Lehrkräfte nun für zwei Wochen in Quarantäne. In der Grundschule in Nußbach laufe der Betrieb seit Anfang der Woche wieder normal. Dort hatte es Mitte August einen Corona-Fall gegeben.