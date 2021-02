In Kirchheimbolanden haben sich gestern in drei Fällen Anrufer als Ärzte ausgegeben. Die Betrüger behaupteten, dass Angehörige der Angerufenen schwer an Corona erkrankt seien. Nach Angaben der Polizei haben die Angerufenen aber gemerkt, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt und direkt aufgelegt. Das Landeskriminalamt warnt derzeit vor Betrügern im Zusammenhang mit Corona. Oftmals sollen sich die Täter als Ärzte oder Pharmamitarbeiter ausgeben und Corona-Tests oder Impfstoff anbieten. Bei der Masche handele sich aber um Betrüger, die schnell an Geld kommen wollen. Das Landeskriminalamt weist darauf hin, dass keine unangemeldeten Corona-Tests an der Haustür durchgeführt werden und es keine Impfstoffe auf dem freien Markt zu kaufen gibt.