In vier Seniorenheimen im Kreis Kusel ist nach Angaben des Kreises das Coronavirus ausgebrochen. Wie viele Bewohner infiziert sind, ist nicht bekannt.

Die Kreisverwaltung in Kusel geht davon aus, dass in den Heimen in den kommenden Tagen mit weiteren positiven Fällen zu rechnen sei. Die Seniorenheime hätten zusammen mit dem Gesundheitsamt bereits alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um den weiteren Ausbruch einzudämmen. Nach Angaben der Verwaltung ist die Lage im Kreis inzwischen sehr angespannt. Der schnelle Anstieg der Fallzahlen zeige deutlich den Ernst der Lage.

Auch Corona-Fälle in Schule und Kita

Auch in der IGS in Schönenberg-Kübelberg gebe es einen Corona-Fall. Eine Klasse sei deshalb in Quarantäne geschickt worden. Außerdem sei im Kreis Kusel eine Kindertagesstätte nach Bekanntwerden eines positiven Falls vorsorglich komplett geschlossen worden.

Landrat appelliert zur Vorsicht

Landrat Otto Rubly (CDU) wendet sich aufgrund der rasant steigenden Fallzahlen mit einem Appell an die Bürger: „Beachten Sie die AHA-Regeln, reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste, agieren Sie vorsichtig und umsichtig!“ Die vier Todesfälle der vergangenen Woche sowie der starke Anstieg der Neuinfektionen in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sollten alle Bürger zu ganz besonderer Vorsicht mahnen, appelliert Rubly.

Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt im Kreis Kusel 28 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert im Kreis Kusel ist damit auf 175, 2 angestiegen.