Corona-Ausbruch in Flüchtlingsunterkunft in Kaiserslautern

In der Flüchtlingsunterkunft am Hauptbahnhof in Kaiserslautern ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 31 Menschen wurden dort seit vorletzter Woche positiv auf das Virus getestet.

Nach Angaben des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt befinden sich alle Infizierten in abgesonderten Bereichen und müssen vorerst bis Pfingsten in Quarantäne bleiben. Symptome zeige bislang keiner der Infizierten. Ein Sicherheitsdienst kontrolliere, dass nur vom Coronavirus genesene Personen die Isolation verlassen. Flüchtlinge wünschen sich Corona-Impfung Insgesamt betreut das DRK im alten Postgebäude am Hauptbahnhof aktuell 141 Flüchtlinge. Der Leiter des DRK sagte, alle Bewohner hätten den Wunsch, gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Die vom Land angekündigte Impfung von Geflüchteten war zuletzt allerdings ins Stocken geraten. Die Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft in Kaiserslautern seien hingegen inzwischen alle geimpft.