Die Ortsdurchfahrt von Contwig im Kreis Südwestpfalz ist ab heute Nachmittag wieder freigegeben. Die Straße wurde in den vergangenen Wochen in einem Teilbereich neu und modern ausgebaut. Zeitgleich wurden eine neue Ampel errichtet, der Gehweg auf der modernisierten Strecke ausgebaut und Wasserleitungen erneuert. Wegen der Bauarbeiten war die Hauptstraße in Contwig voll gesperrt.