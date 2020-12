In Contwig in der Südwestpfalz sollen noch vor Weihnachten die Ergebnisse einer Luftmessung in der Kita in Stambach vorliegen. Dort war im November bei Reinigungsarbeiten zufällig Schimmel entdeckt worden.

Die Kita ist inzwischen das dritte Gebäude in Contwig, das von Schimmel befallen und für die Betreuung von Kindern vorgesehen ist. Neben der Grundschule gibt es auch Schimmel in einem Kita-Neubau und jetzt auch in der Kita im Ortsteil Stambach. Ursache ist laut Ortsbürgermeister Bärmann eine undichte Schweißnaht an einem Regenrohr. Acht Kinder unter drei Jahren wurden deshalb vorübergehend in der Turnhalle betreut. Mit der Luftmessung soll sichergestellt werden, dass es in der Kita keine gesundheitsgefährdenden Schimmelsporen gibt. Im Januar sollen dann möglicherweise die nötigen Bauarbeiten beginnen, sodass ab März wieder alle Räume des Kindergartens genutzt werden können.