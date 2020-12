per Mail teilen

Ziegenbock Bert ist der Liebling der Kinder im Kinderheim Pirmasens. Am Samstag verletzte er sich schwer - doch das DRK Contwig konnte helfen.

Das DRK Contwig hat sich rührend um Ziegenbock Bert gekümmert. DRK Contwig

Das DRK in Contwig hat nämlich eine eigene Abteilung "Tierrettung". Und die erreichte am Samstagabend ein dramatischer Hilferuf aus dem Kinderheim in Pirmasens.

Ziegenbock Bert ist dort der Star der Kinder. An diesem Abend wollte er offenbar über das Stalltor springen - und verletzte sich dabei schwer. Er zog sich eine 60 Zentimeter lange Schnittwunde zu und befand sich nach Angaben des DRK in einem kritischen Zustand.

Nach dreistündiger OP war Bert wieder wohlauf

Die Helfer ließen Grillabende sausen und sagten Konzertbesuche ab, um dem Liebling der Kinder zu helfen. Denn es wurde mehr Personal als normal benötigt, um das 135 Kilo schwere Tier zu bändigen und zu betreuen. Die Operation dauerte drei Stunden. Danach konnte Bert wieder in seinen Stall im Kinderheim Pirmasens übersiedeln.

Nach der Behandlung ging es Bert direkt wieder gut. DRK Contwig

Die Aktion war jedoch nicht ganz billig. Deswegen bittet das DRK Contwig jetzt um Spenden.